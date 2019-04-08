Fernando iddialı: Üç puanı alacağız

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando, Fenerbahçe derbisinden üç puan almak istediklerini ifade etti.

Cim Bom’un en kilit oyuncularının başında gelen Fernando Reges, “Artık puan kaybına tahammülümüzün olmadığı haftalara girdik. Kendi sahamızda ve seyircimizin önünde Malatya’yı yenmek çok önemliydi. Şimdi önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Mutlaka çok zor bir maç olacaktır ama bu hafta içinde en iyi şekilde çalışıp, rakibimizin karşısına en iyi şekilde çıkıp üç puan almak istiyoruz. Orada elimizden gelenin en iyisini yapacağız” açıklamasını yaptı.