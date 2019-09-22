Galatasaray'ın iki yıl evvel Manchester City'den kadrosuna kattığı Fernando Reges, Sarı Kırmızılılar'da üst üste iki sezon şampiyonluğa ulaştıktan sonra 4,5 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, son röportajında Sarı Kırmızılılar'dan ayrılık süreciyle ilgili konuştu.

İspanya'da yayım yapan El Pais gazetesine konuşan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Endülüs ekibine transferiyle ilgili olarak "Premier Lig'de oynama şansını yakalamıştım ve La Liga'yı da tecrübe etmek istiyordum. Monchi beni arayınca teklifi hiç düşünmeden kabul ettim. Buraya daha düşük bir maaşa geldim. Çünkü Türkiye'den farklı bir ülkeye gitmek istiyordum." ifadelerini kullandı.

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler