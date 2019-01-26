Fernando: Çok zor şartlarda 3 puan aldık

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Fernando, Göztepe maçının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

26 Ocak 2019, Cumartesi 21:25
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Fernando: Çok zor şartlarda 3 puan aldık

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında bu akşam deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaştı. Oldukça kötü bir zeminde oynanan maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Fatih Terim'in öğrencileri oldu. Forveti olmadan sahada yer alan Galatasaray, farklı bir skorla Ankaragücü galibiyeti sonrası zorlu Göztepe deplasmanından da 3 puanla dönerek ligin 2. yarısına güçlü bir başlangıç yaptı.

Mücadelenin ardından Fernando, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Brezilyalı futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Çok önemli 3 puan aldık. Özellikle saha şartlarına bakarsınız, çok zor şartlarda 3 puan aldık. Saha şartları daha iyi olsa, çok daha iyi bir skor alabilirdik."

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