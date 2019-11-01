Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Karadeniz ekibinin Brezilyalı 10 numarası Fernando Boldrin, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Skorun bir anda 2-0'a geldiğini ve geri dönemediklerini vurgulayan Boldrin, "Galatasaray gibi bir rakibe karşı, ilk 15 dakika baskılı başlıyorlar çünkü, gol yediğinizde işler zorlaşıyor. Döndü bir daha gol yedik hemen, işimiz iyice zorlaştı. 2-0'dan 2-2 yapabilecek gücümüz de vardı ama maalesef yapamadık." dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera'ya övgü dolu sözler sarf eden Boldrin, "Maç sırasında birkaç fırsat yakaladık, değerlendiremedik. Muslera'ya pay vermek istiyorum çünkü çok iyi bir kaleci, başka bir kaleci olsa puan alabilir veya kazanabilirdik. Galatasaray'ın evindeki her maç zor oluyor, toparlanıp sonraki maça odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

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