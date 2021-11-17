Fernando Boldrin: Her maça 3 puan için çıkacağız

Çaykur Rizespor , Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Fernando Boldrin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Boldrin, sezon başında çok fazla takımla birlikte olamadığını ayı idmanlar yaptığını söyleyerek “Fiziksel olarak iyi durumda da değildim, kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Maçlarımızı izliyordum tabii ki çok üzücüydü. Başlangıçtaki maçları ile ilgili çok fazla şey konuşmak istemiyorum aslında. Ne yazık ki birçok maç kaybettik. Ama şu anda geldiğimiz durumda özellikle Alanyaspor maçında, geçmişteki evinde oynayan Rizespor gibi oynadığımızı düşünüyorum. Taraftarımız da maçın başından sonuna kadar bize destek oldu. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardık. Umarım bu tür maçlara önümüzdeki maçlarda da çıkarırız” ifadelerini kullandı.

“HER MAÇTA BUNUN ÜZERİNE KOYACAĞIM”

Sezon başındaki sakatlığıyla ilgili konuşan Boldrin “Tam olarak sakatlık diye de nitelendiremeyebiliriz çünkü benim geçen senede aynı yerde sorunum vardı ve bu şekilde oynamaya devam ettim. Biraz daha o devam ettim yeri daha iyi nasıl hale getirebiliriz diye düşündüğümüz bir süreçti. Sakatım diyemem. Orası biraz daha iyi hale geldi diyebilirim. Şu anda fiziksel olarak formumu da yükselttiğimi düşünüyorum. Her maçta bunun üzerine koyacağımı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyi bir Boldrin izleyeceksiniz” diye konuştu.

DHA