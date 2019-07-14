Fernando Boldrin: En iyisini yapacağım

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen sezon Çaykur Rizespor’da kiralık olarak gönderilen Fernando Boldrin, 2019-2020 sezonunda yeniden Sarı-Kırmızılı takıma döndü. Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın kadroda düşündüğü isimlerden biri olan Boldrin, yeni sezonda elinden gelenin fazlasını yapacağı belirtti. Fernando Boldrin, yaptığı açıklamada, “ Çok iyi bir hocayla iyi bir takım kumaya başladı Kayserispor. Çok güzel yeni tecrübeli oyuncular getirdi. Onların gelmesiyle iyi bir hoca ile Kayserispor’un çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Kişisel olarak elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve yapacağım. Hayat bu bazen iyi olursunuz, bazen kötü olursunuz. Geçen seneden daha iyi performans göstermek istiyorum. Taraftarın bana olan bu sevgisi daha fazla mutlu ediyor, daha fazla konsantre ediyor. Hem kulüp açısından hem kulüp açısından hem de kendi özel performansım açısından güvenip artıyor ve daha iyisini yapmak için uğraşıyorum” diye konuştu.

İHA