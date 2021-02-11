Son dakika | Fernando Alonso kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Fernando Alonso, İsviçre'de bisikletle antrenman yaptığı esnada bir arabayla kazaya karıştı. Alonso'nun kazanın ardından hastaneye kaldırıldığı ve yaralarıyla kırıklarının olabileceği belirtildi.

Formula 1'e dönmeyi hedefliyordu

Alpine F1 takımıyla beraber Formula 1'de yarışma hesapları yapan Alonso'yla ilgili takımdan da açıklama geldi ve "Alonso'nun bilinci şu an açık. Kendisi iyi ve yarın sabah hastanede bazı kontrollerden geçecek" denildi.

Takımın iletişim direktörü ise İtalyan medyasına yaptığı açıklamada İspanyol pilotun kırıklarının olmadığını belirtti.