Fernando adım adım Sevilla’ya

Galatasaray ile 1 sene sözleşmesi kalan ve yeni kontrat talebi ilgi görmeyen Sambacı’nın bu nedenle ayrılık kararı aldığı bildirildi. Sevilla’nın üç yıllık önerisi de Fernando’nun aklını çeldi.

Diğer taraftan Banega konusunda Galatasaray son olarak Fernando ile beraber 2 milyon 250 bin euro önerdi. İspanyol ekibinin karar vermesi beklenirken, Banega kulübünden, Türkiye’ye transferi için önünün açılmasını istedi. (Skorer)