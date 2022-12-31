Fernandez için Chelsea devrede!

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Enzo Fernandez, bir anda tüm devlerin dikkatini çekmişti. Chelsea'nin, Fernandez yarışında rakiplerini geride bırakarak bir adım öneçıktığı ve oyuncunun kulübü Benfica ile görüşmelere başladığı bildirildi. Serbest kalma bedeli 120 milyon Euro olan 21 yaşındaki orta sahanın da İngiliz ekibinin teklifine 'Evet' dediği iddia ediliyor.

12 milyon Euro'ya aldılar

Benfica'nın bu sezon başında River Plate'ten 12 milyon Euro'ya alınan genç yıldızı ancak büyük bir rakama bırakabileceği konuşuluyor. Gelen haberlere göre Arjantinli futbolcu için istenen bonservis bedeli, yaklaşık 120 milyon Euro değerinde.