Fernandes’ten Fenerbahçe’ye 3. gol

Geçen sezon Erol Bulut yönetimindeki Alanya, kendi sahasında rakibini 3-1 mağlup ederken, Brezilya asıllı Şilili oyuncu 2 kez ağları sarmıştı. Fernandes, dün Başakşehir formasıyla sahaya 11’de çıktı. Tecrübeli oyuncu, eski hocası Erol Bulut’a rakip oldu, Fenerbahçe’ye karşı 3. kez gol sevinci yaşadı.

Cemali Sertel’den gollük hata

Aykut Kocaman, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım’ın yokluğunda sol bekte Cemali Sertel’e görev verdi. Ancak genç oyuncu iyi bir performans sergileyemedi. 21 yaşındaki futbolcu, hücuma fazla destek olamadı. Cemali, savunmada da zaman zaman aksadı. Genç sol bek, Fenerbahçe’nin skoru 1-1’e getiren golünde takımı korner için ileri çıkmışken topu ayağında fazla tutup kaptırdı. Cemali Sertel’in bu hatası pahalıya patladı.







