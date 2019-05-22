Başkan Mustafa Cengiz’in, “Görüştük ancak ekonomik şartları uymadığı” dediği Portekizli orta saha için tekrar temas kurulabilir. Üstelik bu kez Fernandes’in bonservis maliyeti de yok, çünkü kulübü Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bitti. Yıldız orta saha, Galatasaray’a gelmek için adeta can atıyor ancak bu transfer biraz da kendisine bağlı. Fernandes Ocak ayında istediği 3.5 milyon Euro’luk ücrette indirime gitmek zorunda.

Yerliye çözüm Hakan Çalhanoğlu

Verdiği hemen her röportajda Galatasaraylı olduğunu söyleyen ve bir gün Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu’nun ismi gündemde. Eğer yeni sezon öncesi yabancı sayısında kısıtlamaya gidilirse Galatasaray mecburen yerli takviyesi yapmak zorunda kalacak. Fatih Terim ise alınacak yerlilerin Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmasını istiyor. Bu sezon Serie A’da 35 maça çıkan Hakan, hocanın radarında. Terim’in A Milli Takım’dan da öğrencisi olan Hakan, Milan formasıyla toplam 45 resmi karşılaşmada oynadı, 3 gol atıp, 13 asist yaptı. Bu transfer hiç kolay değil ancak yabancı kuralı değişirse Cim Bom şartları zorlayacak.