Ocak ayının son günlerinde yönetim ve teknik heyetin yaptığı transfer toplantısının fotoğrafı kamuoyu ile paylaşılırken, arkadaki tahtada adı okunan isimlerden biri de Fernandes’ti. Teknik direktör Fatih Terim’in, “Çok beğendiğim, iyi bir oyuncu” dediği Portekizli orta saha için geçtiğimiz haftalarda Başkan Mustafa Cengiz de “Görüştük” itirafında bulunmuştu. O Fernandes, 30 Haziran itibariyle Lokomotiv Moskova ile bağlarını kopartacak. Rus kulübünün CEO’su Fernandes ile yeni kontrat imzalamayacaklarını açıklarken, muhtemel rotasının Türkiye olabieceğini söylemişti.

3.5 milyon istemişti

33 yaşındaki Fernandes’in menaceri aracılığıyla Galatasaray’a haber gönderdiği ve gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Ancak yıldız futbolcu devre arasında olduğu gibi 3.5 milyon Euro garanti ücrette diretirse, bu transferin gerçekleşmesi zor gözüküyor. Daha önce Beşiktaş forması da giyen Fernandes’in bu rakamı indirmesi gerekiyor.