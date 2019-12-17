Sporting gibi dünya çapında bilinen ama eski günlerinden uzak olan bir takımı elemek, bundan sonraki turlar için Başakşehir’e ciddi özgüven kazandıracaktır. Sporting Lizbon, 2018’den beri sıkıntılı günler geçiriyor. 15 Mayıs 2018’de taraftarların tesisleri basıp futbolculara saldırmasıyla travma yaşadılar. O olay sonrası birçok yıldız kulüpten ayrıldı.

SİLAS KOVULABİLİR

Sporting, ligde zirvenin çok gerisinde. 4. hafta sonunda teknik direktör Kaizer ile yollar ayrıldı. 27 Eylül’den beri takımı Silas çalıştırıyor. Belenenses’le 63 maçta 1.10 puan ortalaması yakalayabilen 43 yaşındaki teknik adamın tercih edilmesi de tartışma yarattı. Henüz Porto ve Benfica ile oynamadan zirvenin bu kadar gerisinde kalmaları, Silas için de tehlike çanlarının çalmasına neden oluyor.

TOPU BİZE BIRAKIRLAR

Sporting, denk güçte ya da daha güçlü rakip karşısında ise topu bırakıp, direkt hücum etmeye yöneliyorlar. Başakşehir önünde de muhtemelen Sporting’in bu yönünü izleyeceğiz. Bolaise, Raphininha, Jese, Camacho gibi hızlı oyuncularla tehlike yaratabilirler. Takımın en önemli ismi ise aynı zamanda kaptan olan Bruno Fernandes. 25 yaşındaki yıldız 21 resmi maçta 12 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Ona önlem alındığında hücum planı işlemez hale geliyor. Fernandes’in Tottenham’a transfer olma ihtimali fazla. Eğer ayrılırsa, Başakşehir karşısında tek üstünlükleri Avrupa tecrübeleri olur.

GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ ONLARDA...

Ülke puanı sıralamasında rakiplerimiz olan Ukrayna ve Avusturya takımlarının da Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu. Ukrayna’yı temsil eden tek ekip olan Shakhtar, zorlu bir kurayla Portekiz devi Benfica ile eşleşti. Avusturya temsilcilerinin de işi kolay değil. Salzburg, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi’nde yarı final oynayan Alman ekibi Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. LASK Linz’in rakibi ise Hollanda’dan Alkmaar.



