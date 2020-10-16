Fernandes şova hazır

Kayserispor'a sezon öncesinde katılan Portekizli süper star Manuel Fernandes, milli takım arasında bütün eksiklerini kapattı. 34 yaşındaki on numaranın, ekstra idmanlar sayesinde eski formunu yakaladığı öğrenildi. Antrenmanlarda da birbirinden şık gollere imza atan Fernandes'in, performansıyla parmak ısırttığı bildirildi. Hocası Bayram Bektaş ve teknik heyet tarafından alkış alan Fernandes'in, yarın oynanacak olan zorlu Sivasspor maçında ilk 11'de başlayabileceği de edinilen bilgiler arasında.