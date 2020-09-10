Fernandes bitti bitiyor

Jose Sosa’nın gidişi sonrasında kadrosuna yıldız bir orta saha katmak isteyen Bordo-Mavililer, gündemine ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Manuel Fernandes ile temasa geçmişti. İlk etapta Trabzonspor Yönetimi, Portekizli yıldıza 1.1 milyon Euro önerirken, Fernandes ise 1.5 milyon Euro talep etmişti. Aradaki 400 bin Euro’luk fark nedeniyle iki taraf bir türlü anlaşamazken, uzun görüşmeler sonucunda orta yol bulundu.

Fırtına, 34 yaşındaki futbolcuya son olarak 1.25 milyon Euro senelik net ücret önerdi. Fernandes de bu teklife ‘Evet’ dedi. Tarafların kısa süre içinde yeniden bir araya gelerek resmi imzaların atılması bekleniyor.