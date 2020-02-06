Fernandes: Baka daha güzel attı

Alanyaspor’un ikinci şık golüne imzasını atan Fernandes, iki golün kıyaslamasını yapması istenince, “Baka’nın (Bakasetas) golü daha güzeldi. Alışık olmadığı ayağıyla çok güzel bir noktaya attı topu. Kazanmak da çok güzeldi, kazandığımız için mutluyuz. Bizi bekleyen iki zorlu mücadele var. Biri ligde biri kupada. Kırılma noktası diyebiliriz. Fenerbahçe maçı belki bizi ileriye taşıyacak ya da alt sıralara yollayacak. Sonra da Galatasaray’la rövanşa avantajlı çıkacağız” açıklamasını yaptı.