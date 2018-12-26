Suudi Arabistan ekibi Al Wehda, Fernandao'nun kızının hayatını kaybettiğini açıkladı. Fernandao, haziran ayında yaptığı paylaşımda bir kız çocuğu olacağını duyurmuştu.
https://twitter.com/alwehdaclub1/status/1077975343053582337
Suudi Arabistan ekibi Al Wehda, Fernandao'nun kızının hayatını kaybettiğini açıkladı. Fernandao, haziran ayında yaptığı paylaşımda bir kız çocuğu olacağını duyurmuştu.
https://twitter.com/alwehdaclub1/status/1077975343053582337
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