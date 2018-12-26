Fernandao'nun kızı vefat etti

Al Wehda, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fernandao’nun kızının vefat ettiğini açıkladı.

26 Aralık 2018, Çarşamba 23:53 Son Güncelleme:
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Fernandao'nun kızı vefat etti

Suudi Arabistan ekibi Al Wehda, Fernandao'nun kızının hayatını kaybettiğini açıkladı. Fernandao, haziran ayında yaptığı paylaşımda bir kız çocuğu olacağını duyurmuştu.

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