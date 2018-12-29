Fernandao bombası! Geri mi dönüyor?

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı istediği yerde bitiremeyen Akhisarspor'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor forması giyen Fernandao'nun da Akhisar'ın gündemine geldiği belirtiliyor...

29 Aralık 2018, Cumartesi 14:04
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Fernandao bombası! Geri mi dönüyor?

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı maratonu öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Akhisarspor'un gündeminde birbirinden önemli isimler var.

Ara transferde öncelikte stoper, santrfor ve ön libero alacak Akigo, Polonya ekibi Slask Wroclaw'ın Slovak golcüsü Robert Pich'e talip oldu. Legia Varşova forması giyen Polonyalı stoper Michal Pazdan'a da teklif yapıldığı öğrenildi. Ankaragücü'nden ayrılması gündemde olan Kongolu kanat oyuncusu Thievy Bifouma, Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a kiraladığı forvet Orkan Çınar, Kayserispor Sloven ön libero Rajko Rotman ve ülkemizde daha önce Bursaspor ile Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı Fernandao'nun adı da Akhisarspor'un transfer gündeminde anılıyor.

Daha önce Galatasaray'dan eski futbolcusu Muğdat ve Giresunspor'dan ayrılan ön libero Aykut Demir'le ilgilenen yeşil-siyahlıların teklif götürdüğü Trabzonspor'dan ayrılan stoper Mustafa Akbaş, Yeni Malatyaspor'la söz kesti. 2 Ocak'ta Antalya Belek'te kampa girecek Akhisar, Seleznyov, Dany ve Larsson'u gözden çıkarmıştı.

Akhisar (DHA)

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