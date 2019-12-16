Fernand Coulibaly: Survivor için Acun Ilıcalı ile görüştüm

İşte Coulibaly'nin Skorer'e özel yaptığı açıklamalar;

“BUNDAN SONRA TÜRKİYE’DEYİM”

“Artık Türkiye’deyim ve özellikle medyayla alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Teknik direktörlük için pro lisansım henüz yok ama kursa gidip almayı düşünüyorum. Bir gün belki Türkiye’de teknik direktörlük yaparım. İnşallah Gaziantep olur.”

“HASAN ŞAŞ İLE TELEVİZYONDA ANLATAMAYACAĞIMIZ ANILARIMIZ OLDU”

“En sevdiğim kulüp Gaziantep. Ben 10 numara giyiyordum ama Gaziantep’te oynamaya başladıktan sonra forma numaram 27 oldu. İkinci olarak Denizlispor geliyor. Ankaragücü’nde de iyi günler geçirdim. Özellikle de Hasan Şaş’lı zamanlarda. Hasan Şaş çok iyi bir takım arkadaşı ama televizyonda anlatamayacağım anılarımız da oldu.”

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“F.BAHÇE’YE DE BEŞİKTAŞ’A DA TRANSFERİN KAPISINDAN DÖNDÜM”

“Gaziantep’teyken benim yedeğim Galatasaray’a transfer oldu. Yaw Preko’nun benden az golü vardı, Fenerbahçe’ye gitti. Bir kere büyük takıma transfer olma şansı yakaladım ama Celal Doğan vermemiş. Mali’den dönerken Ali Şen’i gördüm, bana, “seni çok istedim ama senin Başkan vermiyor.” Dedi. Celal Doğan herkesi veriyordu beni neden vermedi anlamadım. Bir dönem Beşiktaş da olacak gibiydi. Teknik direktör Cristoph Daum’du. Görüştük ama bende şans bitmiş. Görüşmeden sonra Daum Almanya Milli Takımı’na transfer oldu.”

“EN ÇOK TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE’YE GOL ATTIM”

“Türkiye’de beni en zorlayan oyuncular: Trabzonspor’dan Osman, Galatasaray’dan Tugay Kerimoğlu ve Beşiktaş’tan Alpay Özalan ve Fenerbahçe’de Uche’ydi.”

“EN İYİ T. DİREKTÖRLER YILMAZ VURAL VE SAMET AYBABA”

Kondisyon anlamında en iyi teknik direktör Sakıp Özberk’ti. Taktik olarak Yılmaz Vural. Arkadaş olarak da Samet Aybaba. İyi bir teknik direktörde bunların üçü de olması lazım ama Türkiye’de öyle biri yok.

“G.SARAY SEYİRCİSİ BÜYÜ YAPTIĞIM İÇİN BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ”

“Ben büyüye inanıyorum. Yaptım, sahada sonuç da aldım. Galatasaray seyircisi bana küfür etti ama her oyuncunun bir alışkanlığı vardır. Bazısı kutsal kitaplarını okur, ben de hem sevdiğim bir şarkıyı dinlerdim hem de maçtan önce sahaya bakarken kaleye giderdim ve sağ ayağımla sol direğe, sol ayağımla da sağ direğe vururdum. Galatasaray seyircisi bunun için beni öldürmek istedi.”

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“SURVİVOR İÇİN ACUN ILICALI İLE GÖRÜŞTÜM, KATILMAK İSTİYORUM”

“Survivor için teklif gelse katılırım. Aslında 4-5 sene önce katılmak istedim. Acun Ilıcalı ile görüştüm ama olmadı. Benim yerime bir tane siyahi kadın almış. Neden diye sordum, “siyahi kadın almak istedik.” Demiş. İleride olursa kabul ederim, zaten hazırım.”

“TÜRKİYE’DEKİ EN İYİ OYUNCU BURAK YILMAZ”

“Burak Yılmaz müthiş bir topçu. En iyi forvet o. Süratli, zeki, her şeyi var. Türkiye’deki en iyi oyuncu. Bizim zamanımızda da ben de çok iyiydim biliyorum. Biz büyük takımlarla oynayacağımız zaman rakip stoperler benimle karşılaşacakları için uyku uyuyamıyorlardı.”

Ali Sami Yen’e tuvaletini yapma hikayesi: “Galatasaray ile maçımız var, sahaya çıkıp kontrol ederken taraftarlar bana küfür etmeye başladı, üzerime ayakkabı, ne bulurlarsa attılar. Ben de hırslandım, gol attıktan sonra reklam panolarının arkasına geçip tuvaletimi yaptım. Bir gazeteci çekmiş. Sabah Başkan çağırıp sordu, ‘fotomontaj’ dedim ikna oldu. TFF’ye mektup yazdım, ceza da almadım.”

“G.SARAY’DA KALİTE YOK. BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLUR”

“Türkiye’de en sevdiğim seyirci Fenerbahçe seyircisi. Şampiyonluk için Galatasaray’ın hiç şansı yok. Kalite yok. Fatih Terim çıkıp oynamıyor ki. Oyuncular da iyi değil. Şampiyon Beşiktaş olabilir ama ben Fenerbahçe’nin olmasını isterim.”

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