Corona Virüs nedeniyle sağlık çalışanları da hayatını kaybetmeye devam ediyor. Cerrahpaşa'nın önemli isimlerinden Patoloji bölümünden Prof. Dr. Feriha Öz, Corona Virüs nedeniyle hayata veda etti. Peki Feriha Öz kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti detaylar haberimizde...

Feriha Öz kimdir?

Tiroid alanındaki çalışmalarıyla bilinen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Feriha Öz, hayatını kaybettiğinde 87 yaşındaydı.

1933’te İstanbul’da doğdu. Çamlıca Kız Lisesi’ni 1951’de bitirdi. 1957’de İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını 1960-1962’de tamamladı ve 1968’de doçent, 1976’da profesör oldu. Bilimsel çalışmaları timus ve lenf düğümleri üzerine. Evli, bir kızı ve bir oğlu var.

AYNI HASTANEDE BİR PROFESÖR DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Önceki gün bir acı haber daha gelmişti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi' nde görev yapmakta olan Cemil Taşçıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Feriha Öz, Akademik kategorisinde eserler yazmış bir yazardır.

Tiroit Lezyonları Atlası kitabının yazarıdır. Feriha Öz kitapları; İstanbul Tıp Kitabevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Feriha Öz tarafından yazılan son kitap "Tiroit Lezyonları Atlası", İstanbul Tıp Kitabevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.