TFF 2'nci Lig kulübü Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sakaryaspor'dan gurbetçi orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Trabzonspor ve 1461 Trabzon'da görev alan 26 yaşındaki Ferhat, "Geçen sezon Sakaryaspor'da final oynamıştım. İnşallah bu kez şampiyonluk sevincini Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında yaşayacağım. Kulübümüzü hak ettiği yere mutlaka getireceğiz. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Almanya doğumlu Ferhat, geçen sezon Sakaryaspor'da 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.