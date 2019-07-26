Ferhat Yazgan’dan Manisa BBSK'ya 3 yıllık imza

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sakaryaspor'dan gurbetçi orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

26 Temmuz 2019, Cuma 19:32
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Ferhat Yazgan’dan Manisa BBSK'ya 3 yıllık imza

TFF 2'nci Lig kulübü Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sakaryaspor'dan gurbetçi orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Trabzonspor ve 1461 Trabzon'da görev alan 26 yaşındaki Ferhat, "Geçen sezon Sakaryaspor'da final oynamıştım. İnşallah bu kez şampiyonluk sevincini Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında yaşayacağım. Kulübümüzü hak ettiği yere mutlaka getireceğiz. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Almanya doğumlu Ferhat, geçen sezon Sakaryaspor'da 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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