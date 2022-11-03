Ferhat Karademir: Giresunspor, bu tezahüratları hiç hak etmiyor

Giresunspor’un basın sözcüsü Ferhat Karademir, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karademir, Süper Lig ’in 12. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Giresunspor karşılaşmasında taraftarların yönetimi istifaya davet eden tezahüratlarını anlamsız ve yönetime karşı kötü bir yaklaşım olarak gördüğünü ifade etti.

“Giresunspor, bu tezahüratları hiç hak etmiyor”

Giresunspor’un iyi mücadele ettiği bir deplasmanda bu tarz tezahüratları hak etmediğini belirten Karademir, şu cümlelere yer verdi:

“Kulübümüz birkaç hafta sahayla ilgili kötü sonuç aldığında, taraftarımızın özellikle iç sahada çok iyi giden Ankaragücü maçının uzunca bir süresinde yönetimle ilgili, takımla ilgili kötü tezahürat etmeleri, Başakşehir deplasmanında 60. dakikadan itibaren bir grubun özellikle yönetimi istifaya davet etmeleriyle ilgili böyle tezahüratları ve yaklaşımları çok anlamsız ve içinde bulunduğum bu yönetime karşı kötü bir yaklaşım olarak gördüğümü ifade edeyim. Giresunspor çok iyi oynadığı bir deplasmanda, bu tarz tezahüratları hiç hak etmiyor. Eleştiriye kapımız her zaman açık. Taraftarımız ihtiyaç duyulduğunda tepki vermesi gerektiğinde tepkiyi verebilir. Bunu anlayışla karşılarız. Birkaç gündür medyada çıkan genel kurul talebi, istifa talebi niye bu kadar yüksek sesle çıkıyor anlam veremiyorum. Daha yeni genel kurul yaptık. Birkaç ay geçti üzerinden. Orada da alternatif bir başkan adayı ve yönetim kurulu karşımıza çıkmadı. Süper Lig’e çıkmış, burada rüştünü ispat etmiş bu takım, bu kadar minimal maliyetler içerisinde çok büyük başarılar sergiliyor. Karşılık bulmadan sürekli böyle eleştiriler hakikaten kalbimizi kırıyor. Bu bizim umudumuzu ve işimizi engelliyor mu derseniz engellemiyor. Bizi daha da güçlendiriyor. Bizden daha iyi yönetebileceğine, bizden daha iyi bir kaynakla buraya gelebileceğine inanan kim varsa kapımız açık. Biz bu koltuğa ömürlük oturmadık. Son dönemde de çok zevk almıyoruz. Çok büyük mücadele veriyoruz. Çok büyük sıkıntılar içerisine giriyoruz. Çıkacak çok sağlam bir aday varsa da otururuz mali yapıyı anlatırız. Daha iyi idare edebileceklerini düşünen birileri varsa ve buna inanırsak kulübü vermekten imtina etmeyiz.”

Karademir, geçmiş dönem tüm oyuncuların alacakları, icraya gelmiş borçlar, malzeme ve temsilci borçları dahil kulübün 160 milyon TL civarında borcu olduğunu da dile getirdi.

“Önümüzde uzun bir yol var”

Son 8 haftadır takımın galibiyet almamasıyla alakalı ise Basın Sözcüsü Karademir, önlerinde uzun bir zaman olduğunu ve sabırlı olunması gerektiğini dile getirdi. Karademir, “11. hafta itibariyle geçen yılki tablonun aslında bir kopyasını yaşıyoruz. Geçen yıl da 9 puanlık bir takımımız vardı. 2 galibiyet ve 3 beraberlikle birlikte aynı durumdayız. Fikstür olarak baktığımızda bize rakip olabilecek takımlarla daha maçlarımızı oynamadık. Bu yıl Dünya Kupası'ndan dolayı verilecek arayı biraz devre arası gibi mi hissediyorlar, bilmiyorum. Daha ligin üçte biri bitmedi. Önümüzde çok uzun bir yol var. Geçen yıl bu dönemde hocamıza eleştiriler geliyordu. Hatta hocamızı göndermediğimiz için bize sitem ediliyordu. Biz o dönemde de hocamızın arkasında durduk. Bizim en büyük özelliğimiz bana göre biraz sabırlı oluşumuz gibi geliyor. Bu sabrımız da elbet bir gün bize meyvesini veriyor. Bu yıl nedense hocamıza eleştiri yok, daha çok bize eleştiri geliyor. İstifaya çağrılan başkanımız Hakan Karaahmet, 44 yıllık Süper Lig hasretini giderdi. 1 yılda bu bütçelerle Süper Lig’de kalarak büyük bir başarıya imza attı” şeklinde konuştu.

“Taraftarımızdan destek bekliyoruz”

Geçen sezonla benzer bir durumu yaşadıklarını aktaran Ferhat Karademir, iyi bir destekle takımın iyi bir noktaya gelebileceğini söyledi. Ferhat Karademir, “Her sene yeni kurduğunuz takımın da bir uyum süreci, hocanın oyun anlayışını onlara aktarmasıyla ilgili geçen süreç 6-7 haftayı bize kaybettiriyor. Geçen yıl da bu oldu. 11-12 hafta itibariyle takım galibiyetlere başladı. Bunun aynısı tekrar olabilir. Bu noktada oyuncuları ve hocamızı biraz daha mutlu edecek desteği gösterebilirsek, özellikle önümüzdeki İstanbulspor maçında iyi bir destek verebilirsek, buradan iyi bir sonuçla takım iyi bir noktaya gidebilir. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz” diye konuştu. (İHA)