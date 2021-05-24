Ferhat Arıcan, AA muhabirine, 4 ay içinde düzenlenen iki Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmasının kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Tokyo Olimpiyatları öncesinde böyle bir başarının kendisini çok fazla motive ettiğini ifade eden Ferhat Arıcan, "Özellikle 2 kez üst süte Avrupa şampiyonu olarak olimpiyatlara gidiyorum. Bu çok önemli. Olimpiyatlarda kürsünün en üst basamağı için Avrupa Şampiyonası’nda aldığım not çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performansın üzerine çıkarak olimpiyatlarda Türkiye’ye tarihi bir başarı kazandırmak istediğini vurgulayan Arıcan, hedefi olan başarıya ulaşacağına inandığını kaydetti.

Şampiyonluktan sonra daha da çok çalışması gerektiğini belirten Arıcan, "Avrupa şampiyonluklarından sonra daha çok sorumluluk sahibi olduğumu fark ettim. Kalan sürede ne kadar çalışırsam olimpiyat madalyasına o kadar yaklaşacağım." dedi.

Avrupa Şampiyonası’na 20-25 gün kala Kovid-19 testim pozitif çıktığını ve zor günler geçirdiğini belirten Arıcan, şöyle konuştu:

"Karantinadaydım. Bir yandan da tekrar antrenman yapma ve toparlanma sürecim vardı. Gerçekten zor zamanlardı hem fiziksel hem mental anlamda. Hayatım boyunca hep negatif bir şey olduğunda pozitif taraflarına baktım. Düştüğüm yerden daha güçlü kalkmasını bildim. Bu anlamda da büyük bir mental güçle Avrupa Şampiyonası’na hazırlandım ve koronavirüsü atlatıp, Avrupa Şampiyonası’nda en iyi performans sergileyeceğime dair bir söz verdim ve bunu başardım, bunu başardığım için de çok mutluyum."