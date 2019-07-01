İZMİR, (DHA)

İZMİRLİ milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Artistik cimnastikte ülkemize temsil eden Ferhat, paralel aletinde üçüncülük kürsüsüne çıktı. Başka bir İzmirli cimnastikçi İbrahim Çolak halka aletinde finale kalıp dördüncülük elde etti. Ferhat, nisan ayında Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak ülkemize bronz, İbrahim ise geçen sezon yine Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandırmıştı. İzmir, cimnastik tarihinde ülkemizin Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı 3 madalyanın 2'sini İzmirli sporcuların almasının gururunu yaşamıştı. Ferhat Arıcan, daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışarak cumhuriyet tarihinde bir ilki başardı.