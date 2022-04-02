Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcularımız Ferhat Arıcan paralel bar finalinde 14.900 puanla gümüş madalya kazanırken, İbrahim Çolak, halka aletinde 14.766 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Paralel bar disiplininde mücadele eden Ferhat Arıcan, 14,900 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Halka aletinde mücadele eden İbrahim Çolak, 14,766 puanla gümüş madalya kazandı.

Bir diğer ay-yıldızlı sporcu Adem Asil yer finalinde topladığı 13,600 puanla 8'inci sırayı aldı.

Bakan Kasapoğlu’ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile İbrahim Çolak’ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile İbrahim Çolak için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda erkekler paralel bar disiplininde gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde gümüş madalya elde eden İbrahim Çolak’ı kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”