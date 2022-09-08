Geçtiğimiz sezonu Macaristan'da şampiyon olarak tamamlayan Ferencvaros, Tobol ve Slovan Bratislava'yı elemiş ancak Qarabağ engelini aşamadığı için UEFA Avrupa Ligi elemelerine düşmüştü. Elemelerin play-off turunda Shamrock Rovers'ı iç sahada 4-0 yenip grup aşamasına adlarını yazdırdılar. Liglerinde bu sezon 5 haftayı 15 gol ve 15 puanla zirvede geçtiler. Son 3 lig maçında 10 gol atıp sadece 1 gol yediler... Kadrolarında Franck Boli, Ryan Mmaee ve Tokmac Chol Nguen gibi hücum gücü yüksek isimler var. Mmaee geçen sezon 30 gol katkısı (19 gol 11 asist) verirken, Nguen de 22 golde pay sahibi (12 gol 10 asist) olmuştu. Boli yeni sezonda çıktığı 12 resmi maça 5 gol sığdırdı. Eldeki bu isimlere bir de Adama Traore eklendi. FC Sheriff'ten 2 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Malili oyuncu 13 resmi maçta 15 golde (11 gol 4 asist) ön plandaydı.

FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor ise yeni sezonun ilk 3 resmi maçında gol yememişti ancak daha sonra 4 maçlık bir galibiyet özlemi çekti. Bu 4 maçın içinde Şampiyonlar Ligi play-off elemelerindeki FC Kopenhag maçları da vardı... Danimarka temsilcisine diş geçiremeyip yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam eden bordo-mavililer, transferin son günlerini oldukça hareketli geçirdi. Andreas Cornelius ile yollar ayrılınca Umut Bozok ve Maxi Gomez hamleleri yapıldı. Rekor bedelle (18.5 milyon euro) Lille yolcusu olan Yusuf Yazıcı, 1 sezonluğuna Fransız ekipten kiralandı. 3 isim de deplasman kafilesinde yer aldı. Ligde son 2 maçı kaçıran kaptan Uğurcan Çakır da takımla birlikte Macaristan'a gitti. Dorukhan Toköz, Edin Vişça, Hüseyin Türkmen, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Dorukhan sezonu kapattı, Vişça uzun süre olmayacak; diğer isimlerin dönüş tarihleri belirsiz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ferencvaros bu sezon iç sahada 7 maç oynadı ve sadece 2'sini kaybetti. 2 yenilgi de Avrupa kupalarında...

- Trabzonspor son 3 maçta kalesini gole kapattı. 3 maçın 2'sinde kalede Muhammet Taha Tepe görev yaptı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %39'luk kesim bordo-mavili ekibin Macaristan'dan 3 puanla dönmeye yakın olduğunu düşünüyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERAT KAVUŞ’UN TERCİHİ

Trabzonspor çıktığı son 3 resmi karşılaşmasından yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi. Kopenhag eşlemesinde ise 2 maçta yalnızca 1 kez fileleri sarsabildi. Trabzonspor ve Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi epeyi eleştiriliyor. Bu maç çıkış maçı olabilir. Ev sahibi Ferencvaros ise Macaristan Ligi'nde lider konumda. Ferencvaros'un son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığının altını çizmek gerekiyor. Her iki ekibinde istekli bir oyun oynamasını bekliyorum. İstekli oyunların skora yansıyacağı ve her iki ekibin de gol bulabileceği bir karşılaşma bekliyorum.