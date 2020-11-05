Ferencvaros - Juventus maç sonucu: 1-4

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu mücadelesinde Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ferencvaros Juventus'u ağırladı. Torino ekibi 7. dakiakda Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 60. dakikada Morata takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti. 72'de sahneye çıkan Paulo Dybala skoru 3-0 yaptı. 82'de ev sahibinde Lasha Dvali topu kendi ağlarına gönderirken, 90'da ise Boli maçın skorunu bellirledi ve Pirlo'nun ekibi Macaristan deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu maçın ardından Juventus grupta 3 maçta 6 puana yükselirken Ferencvaros ise 1 puanda kaldı.







