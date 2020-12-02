Ferencvaros - Barcelona maçı hangi kanalda kaçta canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçlarında İspanyol devi Barcelona, grubun son sırasında yer alan Macar ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. 12 puanla 4'te 4 yaparak G Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Barcelona, Ferencvaros deplasmanında da galip gelip son haftaya firesiz girmek istiyor. Ferencvaros - Barcelona maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? sorusunun cevabı ve diğer detayları aktarıyoruz.

Ferencvaros - Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenercvaros - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS Max 2 kanalından naklen ekranlara gelecek.

G Grubu'nda Barcelona 12 puanla liderliğini sürdürüyor. 9 puanlı Juventus ikinci sırada. 1 puan toplayabilen Dinamo Kiev 3. sırada yer bulabilirken, 1 puanlı bir başka takım Ferençvaros son sırada yer alıyor.