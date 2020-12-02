Ferencvaros - Barcelona maçı hangi kanalda kaçta canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde kader haftalarına girildi. Gruptan çıkmayı Barcelona, Macaristap deplasmanında Ferencvaros'a konuk olacak. Barcelona'nın amacı takipçisi Juventus'a yakalanmadan grubu lider bitirmek. Ferencvaros ise aynı puanda yer aldığı 3. sıradaki Dinamo Kiev'i yakalamayı planlıyor. Ferencvaros - Barcelona maçı kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtı ve G Grubu puan durumu ile ilgili bilgileri aktarıyoruz.
Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçlarında İspanyol devi Barcelona, grubun son sırasında yer alan Macar ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. 12 puanla 4'te 4 yaparak G Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Barcelona, Ferencvaros deplasmanında da galip gelip son haftaya firesiz girmek istiyor. Ferencvaros - Barcelona maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? sorusunun cevabı ve diğer detayları aktarıyoruz.
Ferencvaros - Barcelona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenercvaros - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS Max 2 kanalından naklen ekranlara gelecek.
G Grubu'nda Barcelona 12 puanla liderliğini sürdürüyor. 9 puanlı Juventus ikinci sırada. 1 puan toplayabilen Dinamo Kiev 3. sırada yer bulabilirken, 1 puanlı bir başka takım Ferençvaros son sırada yer alıyor.