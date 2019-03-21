Sezon başında Fenerbahçe’nin büyük umutlarla Hollanda’dan transfer ettiği genç orta saha Ferdi Kadıoğlu, ülke basınında konuştu.

Hollanda U21 kadrosunda olan Ferdi, Fenerbahçe’de şu anda yeterince şans bulamadığını anlattı. Bazı beklentilerinin olduğundan bahseden 19 yaşındaki yıldız, “Sezonun ikinci yarısıyla beraber daha fazla süre alacağımı umuyordum. Ancak takım olarak sonuçla tam istenildiği gibi gitmedi. Bu sebepten olabilir durumum” dedi. Genelde kenarda kaldığını aktaran Ferdi, “Hemen hemen her zaman yedek kulübesinde kadro alternatifi olarak oturuyorum. Ancak çok fazla şans bulamadım. Ben antrenmanlarda çok çalışmaya devam ediyorum. Çok iyi mücadele ediyorum. Şans yaratmaya çalışıyorum ve iyi idman yapıyorum. Kampta da çalışmam takdir edilmişti. Olumlu geri dönüşler almıştım” diye konuştu.

2022’ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 takımının en çok umut veren oyuncularından biri olarak öne çıkarılıyor. (Skorer)