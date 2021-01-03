İnternette yayınlanan Sansürsüz Futbol Kanalı'na konuşan Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihi konusunda, "Önceliğim Türkiye olduğu için, birinci sırada Şenol Güneş ile görüştüm, fikirlerimi söyledim. Gelmemi istediklerini söylediler. Ancak Hollanda ve Kanada Milli Takımları'ndan da teklifler var. Kararımı kısa zamanda netleştirip, bildireceğim" dedi. Teknik direktör Erol Bulut'la ilişkilerine de değinen Ferdi, "Bana çok iyi yaklaşıyor. Azimli ve başarıya odaklı bir teknik direktör" derken, en büyük hayalinin İspanya'da oynamak olduğunu söyledi.