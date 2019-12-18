Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Fenerbahçe, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Gol ve asist üreterek takıma katkıda bulunmak istediğini belirtti. Süre aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Ferdi, ''Zaman geçtikçe daha iyi oynamaya çalışacağım. A takımla daha fazla süre alıyorum ve bu durumdan dolayı mutluyum.'' dedi.

''Seçiminde zorluk çıkaracağım''

Teknik patron Ersun Yanal'la arasında bir sorun olmadığını vurgulayan Ferdi, "Hocayla bir sıkıntım olmadı. Daha öncesinde oynamayı bekliyordum. İyi işler çıkardım, belki onun seçiminde zorluk çıkaracağım. O en doğrusunu yaptı, beni en doğru zamanda sahaya koydu. Şu anda bir sıkıntı yok." diye konuştu.

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