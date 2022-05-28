A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Akşam antrenman öncesinde milli takıma ilk kez davet edilen Ferdi Kadıoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk defa kampta olmasının sorulması üzerine Kadıoğlu, "Dün burada oyuncu arkadaşlarımla, teknik ekiple, tüm çalışanlarla tanıştık. Bana çok sıcak bir karşılama yaptılar. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum" diye cevap verdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un kendisi için birçok bölgede oynamasının avantaj olduğunun söylemesinin hatırlatılması üzerine 22 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon Fenerbahçe ’de de değişik pozisyonlarda forma giydim. Benim için de yeni bir şeydi. Başarıyla bunun üstesinden geldim diye düşünüyorum. Türk Milli Takımı’nda da bu özelliğimden faydalanmak isteyebilirler. Aynı şekilde Türk Milli Takımı’nda da bunu başarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslar Ligi’nde oynayacakları karşılaşmalar hakkında da konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Sanıyorum ilk kez 4 kez arka arkaya bir resmi maç oynanacak milli takım tarihinde. Bizim hedefimiz bütün karşılaşmaları kazanmak. Bütün karşılaşmaları kazanıp, B Ligi’ne yükselmek. Yorucu bir sezon geçirdik ama 4 tane önemli maçımız var. Bu karşılaşmalarda sahada en iyisini vererek galibiyetle ayrılmak hedefimiz var. Avrupa’nın en iyi oyuncuları milli takım kamplarında. Bizim de aynı şekilde. Bize düşen sahada en iyisi vermek ve galip gelmek" şeklinde konuştu.

"Zor bir karardı"

A Milli Futbol Takımı’nın seçme kararı sorusuna Kadıoğlu, "Zor bir karardı bunu vermek. Söylemiştim. Sonuçta kendim için en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Bu süreç içerisinde Stefan Kuntz’un, Hamit Altıntop’un çok ilgisi oldu. Benimle konuşmaları oldu. Yaklaşımları da etkili olduğunu düşünüyorum. Artık kararımı verdim. Bundan sonra en iyisi milli takım formasıyla sahada gururla mücadele etmek olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu / İSTANBUL (İHA)