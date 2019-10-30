Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu deplasmanında. Teknik patron Ersun Yanal, bu karşılaşmada yedek ve genç oyunculara şans vererek son durumlarını görmek istiyor.

Ferdi Kadıoğlu Tarsus maçında neden yok?

Genç futbolcu, beklediği kadar şans bulamadığı için mutsuz. Ersun Yanal, bu akşamki Tarsus maçında öğrencisini oynatmayı planlıyordu. Ancak Ferdi, hafta sonunda U19 Ligi’ndeki mücadelede kırmızı kart gördüğü için bu şansını kaybetti.

Bu arada 20 yaşındaki orta saha oyuncununun ocak ayında kiralanma ihtimali bulunuyor. Ferdi’ye Hollanda’dan talipler olduğu, son kararı Ersun Yanal’ın vereceği öğrenildi.



