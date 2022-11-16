Ferdi Kadıoğlu sakatlandı! Oyuna devam edemedi

A Milli Takımımız, Diyarbakır'da özel maçta İskoçya ile kozlarını paylaşıyor. UEFA Uluslar Ligi'ni Lüksemburg beraberliği ve Faroe Adaları mağlubiyetiyle kapatan Ay-Yıldızlılar, İskoçya ve Çekya ile maçlarında yeniden güvenini geri kazanmak istiyor.

İskoçya karşısında da mücadeleye baskılı başlayan, oyunuyla güven veren Kırmızı-Beyazlılar'a, Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. 33. dakikada kendisini bir anda yere bırakan milli oyuncu için sağlık ekibi sahaya girdi. Riske girmeyen teknik heyet direkt 23 yaşındaki futbolcuyu oyundan aldı ve yerine Eren Elmalı girdi.

Hayran kaldılar

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu için Süper Lig 'de son oynanan Giresunspor maçına Serie A devleri gelmişti. Inter ile Kim Min Jae'yi transfer eden Napoli, Ferdi'yi izlemek için Fenerbahçe-Giresunspor maçında tribündeydi. iresunspor karşılaşmasında her ne kadar 2-1'lik mağlubiyet alınsa da Ferdi'nin performansı hem teknik ekip hem de taraftarlar tarafından ayakta alkışlanmıştı. Özellikle Valencia'nın gole çevirdiği penaltıyı kazandıran isim olan ve gole dolaylı da olsa katkıda bulunan genç yıldızı izleyen İtalyan ekiplerinin temsilcileri Ferdi'ye hayran kaldılar.