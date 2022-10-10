Ferdi Kadıoğlu otobüsten düştü!

Fenerbahçe Süper Lig 'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli takım nefes kesen maçta rakibini 5-4 yenerken futbolseverler müthiş bir mücadeleye tanıklık etti. Karşılaşma gol düellosuna sahne olan karşılaşmada tempo bir an olsun düşmedi, ağlar 9 kez sarsılırken, 3 de penaltı kararı verildi. Valencia'nın hat-trick yaparak damga vurduğu maçta Sarı-Lacivertli takımın diğer gollerini Crespo ve Batshuayi kaydetti.

5 EKSİK VARDI!

Nazım Sangare, tedavilerine devam edilen Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Willian Arao zorlu mücadelede forma giyemediler. Maça saatler kala ise Ferdi Kadıoğlu'nun da Fatih Karagümrük maçı kadrosunda olmadığı açıklandı.





TALİHSİZLİK YAŞADI

Ferdi Kadıoğlu dün son anda yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle Karagümrük karşısında takımı yalnız bırakmak zorunda kaldı. Portekizli teknik adamın düne kadar tüm lig maçlarında 11’de görev verdiği milli futbolcu maç için stada geldiği anda büyük bir şanssızlık yaşadı.

DENGESİNİ KAYBEDİP YERDE KALDI

Hürriyet'in haberine göre; Takımı taşıyan otobüs saat 18.20 sularında Ülker Stadı’na giriş yaptı. Takım otobüsünden futbolcular ve teknik heyet inerken bir anda dengesini kaybeden Ferdi Kadıoğlu basamaklardan düşerek yere yuvarlandı. Takım arkadaşları koluna girip Ferdi’yi içeri götürürken genç futbolcu son anda gelişen bu olay yüzünden kadrodan çıkarıldı.









KULÜP "MİDE ENFEKSİYONU" DEDİ

Kulüp Fenerbahçe muhabirlerinin yer aldığı whatsup grubunda oyuncunun mide enfeksiyonu nedeniyle kadroda olmadığını duyurdu. Verilen bu bilgi sonrası Fenerbaçe'yi takip eden muhabirler Fenerbahçe'nin açıklamasını referans alarak "Ferdi Kadıoğlu, mide enfeksiyonu geçirmesi sebebiyle Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı." şeklinde haber geçti.













YENİ YAŞIYLA İLK MAÇINA ÇIKAMADI

Önceki gün 23. yaşına giren ve Samandıra’da kutlama yapılan genç futbolcunun yeni yaşıyla ilk maçına çıkma şansını geçirdiği kaza nedeniyle kaçırdı. Bu sezon 7’si Süper Lig’de 6’sı Avrupa’da olmak üzere 13 maçta sarı lacivertli forma ile sahaya çıkan genç futbolcu 1 asist yapmayı başardı. Ferdi’nin durumu ve takımdan uzak kalıp kalmayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.