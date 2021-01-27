Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Türk asıllı olan Hollandalı futbolcu, şu an Fenerbahçe takımında orta saha mevkiinde görev almaktadır. 1,74 boyunda ve 21 yaşında olan Ferdi Kadıoğlu; Kanada doğumlu Hollandalı bir annenin ve Türk bir babanın çocuğu olarak Hollanda'da dünyaya geldi.

Ferdi Kadıoğlu hangi takımlarda oynadı?

Ferdi Kadıoğlu futbolculuk kariyeri boyunca toplam 90 lig maçına çıktığı. Çıktığı lig maçlarında 15 gol kaydetti. Kadıoğlu, 19 kupa maçına katıldı ve 3 gol kaydetti. Avrupa liglerine bugüne kadar dahil olmayan Kadıoğlu, kariyerinde toplam 109 maçta yer aldı. Ferdi Kadıoğlu'nun futbolculuk kariyeri boyunca yer aldığı kulüpler, katıldığı maç sayısı ve attığı toplam gol sayısı aşağıdaki gibidir:

NEC, 2016 - 17, 27 lig maçında 4 gol ve 4 kupa maçında 0 gol kaydetti.

NEC, 2017 - 18, 34 lig maçında 7 gol ve 5 kupa maçında 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe, 2018 - 19, 0 lig maçında 0 gol ve 1 kupa maçında 0 gol kaydetti.

Fenerbahçe, 2019 - 20, 23 lig maçında 4 gol ve 8 kupa maçında 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe, 2020 - 21, 6 lig maçında 0 gol ve 1 kupa maçında 0 gol kaydetti.

Ferdi Kadıoğlu, futbolculuk kariyeri boyunca toplam 47 maça çıkmış ve bu maçlarda toplam 10 gol atmıştır. Ferdi Kadıoğlu'nun bugüne kadar yer aldığı milli takımlar, maç sayısı ve attığı goller aşağıdaki gibidir:

Hollanda U-16, 2015, 2 maç 1 gol

Hollanda U-17, 2015 - 16, 13 maç, 2 gol

Hollanda U-18, 2016, 4 maç 0 gol

​​​​​​​Hollanda U-19, 2017 - 18, 15 maç 6 gol

​​​​​​​Hollanda U-21, 2018, 13 maç 1 gol

Ferdi Kadıoğlu 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri her yıl artan bir eğri çizmektedir. Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri yaklaşık olarak 4 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Ferdi Kadıoğlu 2018 yılında 1,4 milyon Euro'luk bir anlaşmaya imza atarak NEC takımından Fenerbahçe kulübüne transfer olmuştu.

Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım tercihi

Ferdi Kadıoğlu Türkiye, Hollanda ve Kanada pasaportuna sahip olan bir futbolcudur. Maçlarda sağ ayağını kullanmayı tercih eden genç oyuncu henüz milli takım için herhangi bir seçimde bulunmadı. Daha önceki yıllarda Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da genç milli takımlarda yer almış ve Hollanda'yı tercih etmişti. Bu yıl ise milli takım için herhangi bir tercih yapmadı.

Ferdi Kadıoğlu, 19 Ağustos 2020 tarihinde Hollanda tarafından U21 takımına çağrıldı. Bu tarihten 3 gün sonra Ferdi Kadıoğlu'na Türkiye'den de davet gönderildi. Bu karışıklıktan sonra Hollanda Erwin van de Loo isimli futbol menajerini görevlendirdi.

Erwin van de Loo, Ferdi Kadıoğlu ile görüşmek için görevlendirildi ve bu görüşmeler sonucunda Ferdi Kadıoğlu'nun bir milli takım tercihi yapması gerekliydi. Erwin van de Loo, Ferdi Kadıoğlu'nun teklifi kabul etmesi ile Hollan milli takım listesine girebileceğini belirtti. Bu olayların olduğu aynı gün Ferdi Kadıoğlu Kanada milli takımından da davet aldı. Ancak Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım seçimi ile ilgili henüz herhangi bir açıklaması ve seçimi bulunmuyor.

Ferdi Kadıoğlu başarıları

Ferdi Kadıoğlu henüz çok genç bir futbolcudur. Bu nedenle henüz futbol kariyerinde bir başarıya veya şampiyonluğa imza atmamıştır. Ancak Ferdi Kadıoğlu'nun yükselen bir değer olduğu herkes tarafından onaylanmaktadır. Piyasa değeri her yıl artan Kadıoğlu'nun ilerleyen yıllarda büyük başarılara imza atması kaçınılmazdır.