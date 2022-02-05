Ferdi Kadıoğlu: Kolay bir gol yedik

Süper Lig 'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe 'yi Berkay'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hayal kırıklığı yaşıyorum. Kötü bir durumdayız. Kazanamadık. Kolay bir gol yedik. Takım olarak saha içerisinde her şeyi verdik ama yeterli olmadı. Daha fazla gol pozisyonu yaratmalıyız. Bunu daha özgüvenli şekilde yapmalıyız"

"Bireysel olarak en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum, nerede oynarsam oynayayım. Hatalar da yapabiliyorum ama iyi şeyler de çıkarıyorum. Ben sahada yüreğimi ortaya koyuyorum. Her şeyimizi veriyoruz takım olarak."

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