Ferdi Kadıoğlu, ilk milli maçı sonrası konuştu: Heyecanlı ve gururluyum!
Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve Faroe Adaları karşısında ilk kez Ay-Yıldızlı forma ile sahaya çıkan Ferdi Kadıoğlu, 90 dakikanın ardından konuştu, heyecanlı ve gururlu olduğunu dile getirdi.
Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Faroe Adaları karşısında ilk kez Ay-Yıldızlı forma ile sahaya çıktı. 4-0'lık galibiyette sergilediği performansla alkış toplayan yıldız oyuncu, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Heyecanlı ve gururlu olduğunu aktaran Ferdi, zamanla daha iyi olacaklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:
'Gelişeceğiz ve çok daha iyi olacağız'
''Heyecanlı ve gururluydum ilk maçım olmasından dolayı. Net bir galibiyet aldık. Hedefimiz önümüzdeki 4 maçı kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Zamanla saha içinde çok daha iyi anlaşabiliyor hale geleceğimizden eminim. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız, gelişeceğiz ve çok daha iyi olacağız.''