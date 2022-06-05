Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Faroe Adaları karşısında ilk kez Ay-Yıldızlı forma ile sahaya çıktı. 4-0'lık galibiyette sergilediği performansla alkış toplayan yıldız oyuncu, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Heyecanlı ve gururlu olduğunu aktaran Ferdi, zamanla daha iyi olacaklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Gelişeceğiz ve çok daha iyi olacağız'

''Heyecanlı ve gururluydum ilk maçım olmasından dolayı. Net bir galibiyet aldık. Hedefimiz önümüzdeki 4 maçı kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Zamanla saha içinde çok daha iyi anlaşabiliyor hale geleceğimizden eminim. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız, gelişeceğiz ve çok daha iyi olacağız.''







