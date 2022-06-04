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Ferdi Kadıoğlu, ilk kez Milli Takım formasını giydi

Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Faroe Adaları karşısında ilk kez Ay-Yıldızlı forma ile sahaya çıktı.

04 Haziran 2022, Cumartesi 22:16 Son Güncelleme:
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Ferdi Kadıoğlu, ilk kez Milli Takım formasını giydi

Fenerbahçe forması giyen ve Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Faroe Adaları karşısında ilk kez Ay-Yıldızlı forma ile sahaya çıktı. Kuntz tarafından ilk 11'de şans verilen Kadıoğlu, mücadeleye bu sezon Fenerbahçe'de sıklıkla oynadığı sol bek pozisyonunda başladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, aday kadroda yer alan 3 oyuncuya 23 kişilik maç kadrosunda yer vermedi. Zeki Çelik, Cenk Özkacar ve Eren Elmalı, Faroe Adaları karşısında maç kadrosunda kendilerine yer bulamayan isimler oldu.

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