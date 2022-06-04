Ferdi Kadıoğlu, ilk kez A Milli Takım formasını giydi

Fenerbahçe forması giyen ve Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Faroe Adaları karşısında ilk kez Ay-Yıldızlı forma ile sahaya çıktı. Kuntz tarafından ilk 11'de şans verilen Kadıoğlu, mücadeleye bu sezon Fenerbahçe'de sıklıkla oynadığı sol bek pozisyonunda başladı.

Ferdi Kadıoğlu, Faroe Adaları maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, aday kadroda yer alan 3 oyuncuya 23 kişilik maç kadrosunda yer vermedi. Zeki Çelik, Cenk Özkacar ve Eren Elmalı, Faroe Adaları karşısında maç kadrosunda kendilerine yer bulamayan isimler oldu.



