Ferdi Kadıoğlu Hollanda U21 Milli Takımı kadrosuna çağrıldı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de performansı ile herkesi etkilemeyi başaran Ferdi Kadıoğlu Hollanda U21 Milli Takımı'nın Belarus ve Norveç ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.

Bu gelişme üzerine Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.

Ferdi Kadıoğlu: A takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada'yı seçme hakkına sahibim

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım düzeyinde Türkiye, Hollanda ve Kanada adına oynayabileceğini ancak henüz teklif almadığını geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile kamuoyuna bildirmişti.

Babası Türk, annesi Kanadalı olan ve Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım seviyesinde bir ülke adına oynamadığını hatırlatarak, "Aslında Türkiye'den bir keresinde davet almıştım. Fakat o zaman çok gençtim. Almanya'da bir turnuva için çağırmışlardı. 12 ya da 13 yaşındaydım. Daha sonra hiç davet almadım. Ancak şimdi işler biraz değişti. Hollanda'da altyapı eğitimini almış birçok oyuncunun Türk Milli Takımı'nı seçtiğini görüyorum. Hollanda A Milli Takımı'nda oynamadığım için A takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada'yı seçme hakkına sahibim." ifadelerini kullanmıştı.











