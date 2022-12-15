Ferdi Kadıoğlu hayatının imzasını atıyor

Fenerbahçe forması giyen futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mutlu beraberlik yaşadığı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij ile 2023 senesinde hayatını birleştirme kararı aldı.

Ali Koç takılmıştı

Yeni sözleşme töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önünden geçen genç kıza 'Sen kimsin?' demişti. Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Vrij, 'Ferdi' cevabını verince Ali Koç 'Girlfriend?' diye sormuştu. Evet yanıtını alan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'na dönerek 'Aferin Ferdi' ifadelerini kullanmıştı.

Güzelliğiyle dikkat çeken Vrij, Kadıoğlu'nun bir an olsun yanından ayrılmıyor. Özellikle son dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen Kadıoğlu'nun başarısında sevgilisinin büyük bir payı olduğu belirtiliyor.





Sera Vrij kimdir?

Sera Vrij'in Hollanda'da dünyaya geldiği öğrenildi. Hem okul hem de iş ile ilgilenen Hollandalı güzel Sera Vrij'in Hogeschool TIO Amsterdam Üniversitesi'nde öğrenim hayatına devam ettiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra güzellik sektöründe çalışan Sera Vrij'in Hollanda'da güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Vitalderma isimli güzellik merkezinin sahibi olduğu ortaya çıktı.