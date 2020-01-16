Ferdi Kadıoğlu formaya yakın

Deniz Türüç’ün de sakatlığı nedeniyle Gaziantep maçını kaçırma ihtimali bulunuyor. Ersun Yanal, bu nedenle sağ kanatta oynatacağı isim belirlemeye çalışıyor. Yanal, daha önce Ozan Tufan’ı burada görevlendirse de milli futbolcuyu formda olduğu orta sahadan kaydırmaya sıcak bakmıyor. Ozan gibi sezonun jokeri olan Tolga Ciğerci, sağ kanat için de aday. Ancak son haftaların yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu da formaya talip. Ersun Yanal, yarınki mücadelede genç oyuncusuna 11’de şans verebilir.