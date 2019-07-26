Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe fotoğraflarını kaldırdı!

Fenerbahçe taraftarı yeni szon için transfer beklerken, kadronun genç oyuncuları da Ersun Yanal'dan forma bekliyor.

Allahyar, Yusuf Mert Tunç,, Murat Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Abdülcebrail Akbulut gibi geleceğe yönelik oyuncuları kadrosunda tutan Sarı Lacivertliler'de bu isimlerden Ferdi Kadıoğlu Hertha Berlin maçında forma bulamaması üzerine Instagram hesabından Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarını kaldırdı.

Yönetim ne diyecek?

Sadece profil resminde Fenerbahçe formalı fotoğrafı kalan 19 yaşındaki 10 numaraya daha sonra taraftarlar büyük destek verdi. Ferdi için Ersun Yanal ya da yönetimin nasıl bir tavır alacağı da merak konusu...

19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilmiş geçen sezon ise sadece 1 maçta 13 dakika süre almıştı.



