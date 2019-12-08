İstanbulspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 1 gol ve 1 asistle kalitesini bir kez daha ortaya koyan, Gençlerbirliği karşısında ise ikinci yarıda oyuna girerek 1 de gol atan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivetli ekibin yükselen değeri olmayı başardı. Takım içinde tüm futbolcuların sempatisini kazanan genç oyuncu, teknik direktör Ersun Yanal’a da “İlk 11 için forma rekabetine hazırım” mesajını gönderdi.

‘Her zaman arkamda’

Fenerbahçe taraftarının kendisine büyük ilgi gösterdiğine dikkat çeken Ferdi, forma için umutsuzluğa düştüğü günlerde ise arkasında hep teknik direktör Yanal’ı bulduğunu belirterek, “Sabırla beklemenin ödülünü almaya başladım. Artık ilk 11 için yönümü hocamıza çevirdim. Umarım sıkı çalışmanın ödülünü, formayı düzenli olarak giyerek alırım” açıklamasını yaptı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon ligde 7 maçta şu ana kadar 2 gol ve 2 asistle oynadı.

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