Fenerbahçe Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına devam ederken, Sarı-Lacivertli ekibin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe TV’de yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programının konuğu oldu.

Uzun süren sakatlığının ardından verimli bir rehabilite süreci geçirdiğini ve şu an çok daha güçlü bir şekilde sahada yer aldığını ifade eden Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertli ekibin hafta sonu Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı için sabırsızlandıklarını da söyledi.

Sakatlık süreci

Uzun süren sakatlık sürecinin ardından Kayserispor maçıyla yeniden sahalara dönen Ferdi Kadıoğlu, bu süreci şu şekilde anlattı:

“Benim açımdan gerçekten zor bir periyot olduğunu söyleyebilirim, çünkü o dönemlerde gayet formdaydım ve iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. O süreçte maalesef önemli maçları da kaçırmış oldum, bundan dolayı da çok üzgünüm. Bu sakatlığın pozitif tarafına bakacak olursam eğer bu süreçte gerçekten çok fazla çalıştım. Fitness antrenörleriyle, doktorumuzla, fizyoterapistlerimizle beraber çok iyi bir şekilde bu süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu sakatlık sürecinden sonra kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Mutlu olduğum şey de son maçta, son dakikalarda almış olduğum süre. Bizim açımızdan gerçek anlamda 4-0’lık çok güzel bir galibiyet oldu. Şu an itibarıyla sabırsızlıkla hafta sonunu bekliyoruz. Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağı ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz.”

"Benim açımdan bu sakatlık süreci pozitif bir süreç oldu"

Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın yaklaşımını ve takımla olan iletişimini de değerlendiren Kadıoğlu, “Teknik Direktörümüz İsmail Hocamız ile iyi bir iletişime sahip olduğumuz söyleyebilirim. O da bana sürekli olarak nasıl olduğumu, iyi olup olmadığımı, %100 hazır mıyım yoksa değil miyim, bunları soruyor. Ben de hocama ihtiyaç halinde her zaman hazır olduğumu söyledim. Kendisiyle bunları paylaştım. Kendimi şu an güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Benim açımdan bu sakatlık süreci pozitif bir süreç oldu ve herkesin de bu noktada bana çok fazla yardımı oldu. Beş haftalık bu sakatlık periyotu sonrasında kendimi mutlu ve güçlü hissediyorum.” dedi.

"Benim için tekrar oynama zamanı geldi"

Yaşadığı sakalık sürecinin ardından bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan genç futbolcu, “Her futbolcu için sakatlık süreçleri üzücü olur ben de kendimi o dönemde üzgün hissetmiştim. Ancak yapacak bir şey yok, o an o durumu kabul etmeniz ve tedavinize odaklanmanız gerekiyor. Tekrar sakatlanmamak ve en güçlü şekilde dönebilmek için en iyi şekilde hazırlanmak şart. Ben de aynı şekilde doktorlarımızın ve fitness antrenörlerimizin, hocalarımızın yardımlarıyla beraber daha güçlü şekilde döndüğümü söyleyebilirim. Çünkü amacınız bu sakatlıklar sonrasında hızlı bir şekilde dönebilmek. Çok daha güçlü şekilde, çok daha çalışarak geriye dönebilmek. Ben de aynı şekilde tedavilerimi sürdürüyorum, çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı şekilde fitnesstaki çalışmalarımı da antrenörlerimizle birlikte sürdürüyorum. Şu an benim için tekrar oynama zamanı geldi. Kendimi güçlendirerek yoluma devam edeceğimi düşünüyorum ve bu sakatlıktan sonra da ayaklarımı çok daha güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sakatlık sürecinin pozitif noktası olarak bunları ifade edebilirim.” diye konuştu.

Sakatlık sürecinde taraftarlardan çok sayıda mesaj aldığına ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Ferdi Kadıoğlu, “Bu süreç içerisinde taraftarlarımızdan da gayet güzel mesajlar aldım. Nasıl olduğumu soran mesajlar paylaştılar. Gerçekten mutluluk vericiydi. Taraftarlar ne zaman geri döneceğimi sordular. Bu güzel desteklerinden dolayı onlara gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir histi, özellikle de bu sakatlık sürecinde beni düşünüyor olmaları beni çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesini oynayacağız"

Derbi hazırlıklarına dair konuşan Ferdi Kadıoğlu, “Şu an itibarıyla hazırlıklarımızın iyi gittiğini söyleyebilirim. Rakibimizle alakalı, onların nasıl oynadığına dair videolar izliyoruz. Savunmayı nasıl yapıyorlar, ofansta nasıllar… bunlarla ilgili videolar izliyoruz. Biz de bunlar karşısında en iyi taktiği uygulamak adına yapmamız gerekenleri konuşuyoruz ve motivasyon anlamında da gerçek anlamda motivasyonumuz çok yüksek. Çünkü söylemiş olduğumuz gibi Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesini oynayacağız. Her futbolcu böylesine güzel, böylesine harika bir atmosferde futbol oynamak ister. Bizler de mümkün olan en iyi neticeyi almak istiyoruz.” dedi.

"Derbiyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Ferdi Kadıoğlu, derbide oynamanın bir futbolcu için en güzel hislerden biri olduğunu ise şöyle ifade etti:

“Genç bir oyuncuyum ama daha önce de kariyerimde oynamış olduğum büyük derbiler var. Benim açımdan harika bir his. Futbolcuysanız bunlar tabii ki sizin için en güzel hislerden bir tanesi oluyor. Bizler de aynı şekilde oynayacağımız derbiyi taraftarlarımızın desteğiyle beraber en iyisini sergilemek istiyoruz. Dolu tribünler önünde, taraftarlarımızla beraber bu derbinin hissi bizler açısından harika olacak. Derbiyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynı şekilde taraftarların da bizler için hazırladığı şeyleri sabırsızlıkla bekliyoruz.”

"Bu maçla alakalı olarak özel bir hazırlığım yok"

Büyük bir maça çıkacaklarını ancak bunun özelinde ekstra bir hazırlık yapmadığını dile getiren genç yıldız, “Bu maçla alakalı olarak özel bir hazırlığım yok. Oynayacağımız Galatasaray maçı diğer maçlar gibi bir maç. Dolayısıyla bu şekilde ekstra bir hazırlığım ya da ekstra bir kafamda böyle bir hazırlık yok. Ama tabii ki de büyük bir maç, büyük bir derbi. Haliyle bu sizde ekstra bir motivasyon oluşturuyor. Ama söylemiş olduğum gibi bu maçla ilgili olarak farklı bir hazırlığa sahip değilim.” dedi.

"Haftalar geçtikçe çok daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin yakaladığı galibiyet serisini değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, “Ben her hafta daha iyisini sergilediğimizi düşünüyorum. Haftalar geçtikçe çok daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takımıma yardım edemediğim süreçte de çok mutluydum aldığımız galibiyetlerden ve ortaya koyduğumuz iyi oyundan dolayı. Son maçta da skor 3-0’ken oyuna girdim. Kendimi çok mutlu hissettim. Uzun süren sakatlık periyodundan sonra o maçta dakikalar almak mutluluk vericiydi. Takımımla gurur duyuyorum. Aldıkları galibiyet serisinde dolayı mutuyum. Umarım bu serimiz daha da sürer ve şu an itibarıyla takım arkadaşlarım yüksek bir motivasyon sergiliyor saha içerisinde ve dolayısıyla olumlu sonuçlar geliyor. Takımımla gurur duyuyorum.” dedi.

"Benim içi özel bir andı"

Kendisinin de yer aldığı genç oyuncular için düzenlenen imza töreniyle ilgili Ferdi, “Benim içi özel bir andı. Kulüp için de aynı şekilde çünkü çok fazla genç oyuncuyla beraber imza tören düzenlendi. Genç oyuncularla beraber sahada olmak mutluluk verici. Umarım aynı anda birlikte oynama fırsatını da yakalayabiliriz. Bu benim için gurur dolu bir an olurdu. Ben kişisel olarak hafta hafta, gün gün çok fazla geliştirdiğimi düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Umuyorum gelecekte Fenerbahçe’yle çok fazla kupalar kazanırım. Başarılı olmak adına Fenerbahçe formasıyla maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

"Ben rekabetçi birisiyim"

Sosyal aktivitelerdeki hırslı görüntüsüyle ilgili de konuşan Ferdi, “Ben rekabetçi birisiyim ve oynadığım oyunlarda da her zaman kazanmak istiyorum. Bazen kendinizi kontrol edemediğiniz zamanlar olabiliyor. (Gülerek) Saruhan’a karşı oynarken de bu anlar gerçekleşebiliyor çünkü oyun esnasında motivasyonumu, konsantrasyonumu bozacak şeyler söylüyor. Dolayısıyla benim de konsantrasyonum bozulabiliyor.” şeklinde konuştu.

Milli takım tercihi

Milli takım tercihiyle ilgili Ferdi Kadıoğlu, “Benim açımdan gurur verici bir andı. Hem benim hem ailem açısından gurur doluydu. Ailem de aynı şekilde benimle gurur duydu. Onların almış olduğum her kararda beni destekledikleri için çok mutluyum. Bir noktada üzgünüm çünkü sakatlığımdan dolayı Türk Milli Takımının son oynadığı maçlarda kadroda olamadım. Türk Milli Takımı için oynayamadım ama gerçekten gitmeyi, takıma yardım etmeyi çok isterdim. %100 hazır değildim, dolayısıyla katılamadım. Umarım Türk Milli Takımıyla beraber çok fazla maça çıkarım. O anları sabırsızlıkla bekliyorum. Takımda, Fenerbahçe’de oynayanlar var, onlarla da konuşuyorum. Umuyorum ki Milli Takım Teknik Direktörümüz haziranda beni çağırır, ben de katılırım.” dedi.

"Türkiye Milli Takımı için oynayacağım için çok mutuyum"

Karar süreciyle ilgiliyse genç futbolcu, “Bu süreç içerisinde çok fazla insanla görüştüm. Sayın Başkanımız da o görüştüğüm insanlardan biriydi. Herkesin bu konuyla alakalı birçok fikri vardı. Ben de kişisel olarak kararımı verdim. Bundan dolayı çok mutluyum. Türkiye Milli Takımı için oynayacağım için çok mutuyum ve oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım bu hayalim haziran ayında gerçekleşir.” açıklamasını yaptı.

Taraftarlara mesaj

Son olarak Sarı-Lacivertli taraftarlara seslenen Ferdi Kadıoğlu, “Taraftarlarımızdan isteğim, beklentim maçın son dakikasına kadar destek olmaları. Maç içerisinde ne olursa olsun onların desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Aynı şekilde desteklerinden dolayı yanlarımızda oldukları için taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle son maçlarda gösterdikleri destekler harikaydı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde bir derbi maçı var. Umuyorum taraftarlarımızın desteğiyle beraber güçlü ve pozitif bir enerjiyi saha içinde sergileme imkanı yakalarız.” diyerek sözlerini tamamladı.



