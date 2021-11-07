Ferdi Kadıoğlu: 1 puan bizim için asla yeterli değil

Süper Lig 'in 12. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe , 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı. Mücadele sonrasında Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Ferdi Kadıoğlu, 1 puanın kendileri için yeterli olmadığını dile getirdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bugün maalesef kazanamadık. Her şeyi denediğimize inanıyorum, son dakikada attığımız golle 1 puanı elde etmiş olduk ama 1 puan bizim için asla yeterli değil."





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