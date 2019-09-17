Ferdi hamlesi yeterli olmadı

Sarı-Lacivertliler’in hocası Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor’un ikinci yarıda peş peşe bulduğu gollerin ardından takımda değişikliğe gidip oyunu çevirmeye çalıştı ancak yaptığı hamleler yeterli olmadı.

Junior Fernandes’in 62. dakikada skoru 3- 1’e getirmesinin ardından Ferdi Kadıoğlu ve Alper Potuk’u ısınmaya gönderen Yanal; 68. dakikada Zanka ve Deniz Türüç’ün yerine bu 2 ismi sahaya sürdü.

Ferdi Kadıoğlu’nu hücum hattında görevlendirip genç yetenekten skoru değiştirecek hamlelere imza atmasını bekleyen Ersun Yanal, istediği geri dönüşü alamadı. Sahada kaldığı 22 dakikada 14 kez topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, oyunu 7 pasla tamamladı.