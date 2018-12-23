Fenerbahçe’de yönetim, teknik direktör Ersun Yanal’ın raporları doğrultusunda devre arasında takımı güçlendirecek takviyeleri yapmak için harekete geçecek. Özellikle stoper hattında Roman Neustader ile Martin Skrtel’in hem alternatifi olacak hem de onlarla forma mücadelesi verecek bir defans oyuncusu arayan Sarı-Lacivertliler, gözünü Hollanda’ya çevirdi. Kanarya’nın istediği ismin, yakın zamanda yolların ayrıldığı teknik direktör Phillip Cocu’nun geçen sezon başında olduğu PSV Eindhoven’dan Nicolas Mirin olduğu öğrenildi. Bu sezon PSV’de fazla forma şansı bulamayan ve sadece 5 maçta oynayabilen Mirin’in, savunmaya katkı sağlayacağını düşünen Kanarya, 2020’de sözleşmesi bitecek oyuncuyu Ocak’ta kadrosuna katmayı hedefliyor.

Destek alacaklar...

Cocu ile iyi bir şekilde ayrılan Fenerbahçe’nin, Mirin transferi konusunda Hollandalı hocadan da tam destek alacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Alınan bilgiye göre yapılacak teklif satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olacak.

Mirin kimdir?

Tam Adı: Nicolas İsimat Mirin Charente

Doğum Tarihi: 15.11.1991

Doğum Yeri: Meudon

Ülkesi: Fransa

Yaşı: 27

Boyu: 1.87 cm

Kilo: 81 kg

Mevkii: Stoper

Kulübü: PSV Eindhoven

Oynadığı takımlar: Valenciennes, Monaco

M.Ali Sabuncu