Hayal kırıklığıyla noktalanan iki sezonun ardından Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini peş peşe açıklayan Fenerbahçe’de şimdi gözler Emre Belözoğlu’na çevrilmiş durumda. Bunun sebebi ise Belözoğlu’nun durumunun hâlâ netleşmemiş olması.

Yıl boyu yaptığı açıklamalarda, yeşil sahalara veda edip sportif direktörlüğe geçeceğinin sinyalini veren ancak sezon bitiminde ‘bir sene daha devam’ edebileceği yönünde konuşmalar yapan Belözoğlu’nun bundan sonra ne yapacağı merakla bekleniyor.

2019-20 sezonu 15 gün önce tamamlanmış olmasına rağmen Emre Belözoğlu’nun futbolcu mu, yoksa sportif direktör olarak Fenerbahçe’de kalacağı henüz netleşmiş değil. İşte bu durum kafalarda bazı soru işaretlerine yol açıyor...

AİLESİ FUTBOLDA DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

1- Emre Belözoğlu esasında futbolu bırakma kararını çok önceden aldı. Ancak ailesi ve yakın çevresi 1 yıl daha futbol oynaması konusunda baskı yapıyor. Her ne kadar antrenmanlara katılmamış olsa da Emre’nin gönlünün devam etmekten yana olduğu ifade ediliyor. Başkan Ali Koç ve yönetim bu düşünceyi olumlu karşılayacak mı, bilinmiyor.

YÖNETİMLE ARASINDA SORUN MU VAR?

2- Futbol camiasındaki herkes Emre Belözoğlu’nun aylardır sportif direktörlüğe hazırlandığını hatta Mert Hakan Yandaş başta olmak üzere birçok transferde aktif rol oynadığını biliyor. Sezonun bitmesinin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hâlâ bir görev tanımlaması yapılmadı. Belözoğlu ile yönetim arasında ‘yetki’ konusunda görüş ayrılığı yaşandığı için mi açıklama yapılmıyor?

Herkesin merak ettiği bu soru, Emre Belözoğlu’nun 1-2 gün içinde başkan Ali Koç’la yapacağı görüşmenin ardından yanıt bulacak. (Hürriyet)